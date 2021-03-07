Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гандбол. SEHA Liga. Мотор на выезде уверенно побеждает Нексе
Отличная игра
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" продолжает успешное выступление в розыгрыше SEHA Liga. В матче третьего тура группового этапа украинская команда победила представителя Хорватии, клуб "Нексе".
Счет встречи 35-28 в пользу гостей. В первом тайме хозяева площадки имели небольшое преимущество над соперником, которое вылилось в итоговый счет 17-15. А вот во второй половине встречи уже запорожцы действовали более активно и смогли дожать соперника 20-11.
SEHA-лига. 3-й тур
"Нексе" - "Мотор" - 28:35 (17:15; 11:20)
"Нексе": Морено-Цар (1), Радованович-Блажевич, Милета (1), Мрденович, Баришич-Яман (4), Елинич (2), Вида (1), Мичевич, Северек, Пешич (1), Кевич 2), Томич (3), Яганджац (9), Маркушич (4), Прибетич.
"Мотор": Вьюник, Комок - Кубатько, Бабичев, Малашинкас (7), Пуховськи (4), Денисов (5), Турченко (2), Молина-Косано, Кравченко, Донцов (6), Горига (7), Гурковский, Бурзак (1), Миноцький (1), Бохан (2).
После трех туров "Мотор" единолично возглавляет турнирную таблицу группы В, имея в своем активе 9 очков.
Популярное сейчас
- Скандал на матче Шахтера, перестрелка Холанда и Левандовского. Главные новости за 6 марта
- Сергей Морозов: Господин Гельзин, я чемпион СССР. Говорю объективно не только о Шахтере
- Трепещи, Барселона! Мбаппе забил гениальный гол в Кубке Франции
- Мотор проиграл финальный матч группового этапа Лиги чемпионов
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО