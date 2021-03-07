Гандбол. SEHA Liga. Мотор на выезде уверенно побеждает Нексе

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" продолжает успешное выступление в розыгрыше SEHA Liga. В матче третьего тура группового этапа украинская команда победила представителя Хорватии, клуб "Нексе".

Счет встречи 35-28 в пользу гостей. В первом тайме хозяева площадки имели небольшое преимущество над соперником, которое вылилось в итоговый счет 17-15. А вот во второй половине встречи уже запорожцы действовали более активно и смогли дожать соперника 20-11.

SEHA-лига. 3-й тур

"Нексе" - "Мотор" - 28:35 (17:15; 11:20)

"Нексе" : Морено-Цар (1), Радованович-Блажевич, Милета (1), Мрденович, Баришич-Яман (4), Елинич (2), Вида (1), Мичевич, Северек, Пешич (1), Кевич 2), Томич (3), Яганджац (9), Маркушич (4), Прибетич.

"Мотор ": Вьюник, Комок - Кубатько, Бабичев, Малашинкас (7), Пуховськи (4), Денисов (5), Турченко (2), Молина-Косано, Кравченко, Донцов (6), Горига (7), Гурковский, Бурзак (1), Миноцький (1), Бохан (2).

После трех туров "Мотор" единолично возглавляет турнирную таблицу группы В, имея в своем активе 9 очков.