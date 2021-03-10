Сборная Украины по гандболу уверенно обыграла Фарерские острова

Сборная Украины по гандболу одержала победу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2022.

Соперниками нашей команды были Фарерские острова.

Украина – Фарерские острова 25:21 (15:13)

После трёх матчей Украина набрала 3 очка. 14 марта "сине-желтые" сыграют с фарерцами на выезде, а 28 апреля и 2 мая с чехами.

В финальный турнир Евро-2022выйдут команды, занявшие в отборочных группах первые и вторые места и четыре лучшие сборные из тех, которые займут третьи места.