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Сборная Украины по гандболу уверенно обыграла Фарерские острова

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Теперь предстоит ответный матч

Сборная Украины по гандболу уверенно обыграла Фарерские острова

Новина українською

Сборная Украины по гандболу одержала победу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2022.

Соперниками нашей команды были Фарерские острова.

Украина – Фарерские острова 25:21 (15:13)

После трёх матчей Украина набрала 3 очка. 14 марта "сине-желтые" сыграют с фарерцами на выезде, а 28 апреля и 2 мая с чехами.

В финальный турнир Евро-2022выйдут команды, занявшие в отборочных группах первые и вторые места и четыре лучшие сборные из тех, которые займут третьи места.

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В статье: сборная Украины по гандболу
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