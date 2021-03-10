Бах переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продолжит возглавлять главную спортивную организацию планеты.

Швейцарец переизбран на новый срок. Он был единственным кандидатом на этот пост. Выборы прошли во время 137-й сессии МОК. За переизбрание Баха проголосовали 93 человека, против – один.

Полномочия Баха вступят в силу после окончании Олимпийских игр в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.