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Бах переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета

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Он возглавляет МОК с 2013 года

Бах переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета

Новина українською

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах продолжит возглавлять главную спортивную организацию планеты.

Швейцарец переизбран на новый срок. Он был единственным кандидатом на этот пост. Выборы прошли во время 137-й сессии МОК. За переизбрание Баха проголосовали 93 человека, против – один.

Полномочия Баха вступят в силу после окончании Олимпийских игр в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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В статье: Томас Бах
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Источник:
XSport.ua

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