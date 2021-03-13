Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/32 этапа Кубка мира в Будапеште

Лучшая фехтовальщица планеты, украинка Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/32 финала этапа Кубка мира в Будапеште (Венгрия).

Наша соотечественница уступила представительнице Польши Сильвии Матущак. Счет встречи 15-14 в пользу обидчицы украинки.

Стоит отметить, что полячка была посеяна на соревнованиях под последним номером, в то время как украинка - под первым.

К тому же, кроме Ольги турнир также покинули Елена Кравацкая и Алина Комащук, которые уступили представительницам россии и Южной Кореи соответственно.

Однако, в Будапеште осталось наше представительство. Единственной украинкой, которая прошла в 1/16 финала стала Елена Воронина, которая победила китаянку Цянь Цьжяуй (15-12).