Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/32 этапа Кубка мира в Будапеште
Украинка уступила
Лучшая фехтовальщица планеты, украинка Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/32 финала этапа Кубка мира в Будапеште (Венгрия).
Наша соотечественница уступила представительнице Польши Сильвии Матущак. Счет встречи 15-14 в пользу обидчицы украинки.
Стоит отметить, что полячка была посеяна на соревнованиях под последним номером, в то время как украинка - под первым.
К тому же, кроме Ольги турнир также покинули Елена Кравацкая и Алина Комащук, которые уступили представительницам россии и Южной Кореи соответственно.
Однако, в Будапеште осталось наше представительство. Единственной украинкой, которая прошла в 1/16 финала стала Елена Воронина, которая победила китаянку Цянь Цьжяуй (15-12).
Популярное сейчас
- Ярославский: Мое требование к болельщикам - минимум 30 тыс на стадионе. Билет же сейчас 2-3 гривны стоит
- Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани
- Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А
- Сборная Украины по гандболу уверенно обыграла Фарерские острова
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО