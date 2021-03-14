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Фехтование. Опять проигрыш - украинки уступили в 1/4 финала этапа Кубка мира
К сожалению
Женская сборная Украины по фехтованию проиграла в 1/4 финала этапа Кубка мира в Будапеште (Венгрия). Наша команда уступила представительницам Южной Кореи.
Украинки в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Елены Кравацкой проиграли со счетом 36-45.
Лучшей среди наших в индивидуальных соревнованиях стала Елена Воронина, которая дошла до 1/8 финала, но там проиграла.
Напомним, что ранее сборная Украины по биатлону
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