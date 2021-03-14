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Фехтование. Опять проигрыш - украинки уступили в 1/4 финала этапа Кубка мира

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Фехтование. Опять проигрыш - украинки уступили в 1/4 финала этапа Кубка мира

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию проиграла в 1/4 финала этапа Кубка мира в Будапеште (Венгрия). Наша команда уступила представительницам Южной Кореи.

Украинки в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Елены Кравацкой проиграли со счетом 36-45.

Лучшей среди наших в индивидуальных соревнованиях стала Елена Воронина, которая дошла до 1/8 финала, но там проиграла.

Результаты первого дня этапа

Напомним, что ранее сборная Украины по биатлону заняла 5 место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место.

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В статье: Ольга Харлан Кубок мира по фехтованию
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