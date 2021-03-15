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Гандбол. Украина со скрипом обыграла Фареры в отборе на чемпионат Европы

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Непростой выезд

Гандбол. Украина со скрипом обыграла Фареры в отборе на чемпионат Европы

Новина українською

Мужская сборная Украины по гандболу в четвертом туре отборочного цикла на чемпионат Европы едва ли не упустила победу над Фарерскими островами.

Украинцы без главного тренера Николая Степанца (коронавирус) в первом тайме ушли в отрыв на 7 мячей, но после перерыва хозяева постепенно вернулись в игру. В концовке матча Фареры несколько раз вплотную подбирались в счете – Украина отбилась и сохранила минимальное преимущество.

Следующий матч в квалификации на чемпионат Европы сборная Украины проведет 28 апреля дома против Чехии.

Фарерские Острова — Украина — 25:26 (11:16)

Турнирная таблица: Россия – 6, Украина – 5, Чехия – 3, Фарерские острова – 0.

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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