Гандбол. Украина со скрипом обыграла Фареры в отборе на чемпионат Европы

Мужская сборная Украины по гандболу в четвертом туре отборочного цикла на чемпионат Европы едва ли не упустила победу над Фарерскими островами.

Украинцы без главного тренера Николая Степанца (коронавирус) в первом тайме ушли в отрыв на 7 мячей, но после перерыва хозяева постепенно вернулись в игру. В концовке матча Фареры несколько раз вплотную подбирались в счете – Украина отбилась и сохранила минимальное преимущество.

Следующий матч в квалификации на чемпионат Европы сборная Украины проведет 28 апреля дома против Чехии.

Фарерские Острова — Украина — 25:26 (11:16)

Турнирная таблица: Россия – 6, Украина – 5, Чехия – 3, Фарерские острова – 0.