В Норвегии отменили национальные чемпионаты по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина

В Норвегии отменили национальный чемпионат по лыжным гонкам, биатлону и прыжкам с трамплина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Организаторы планировали совместить три чемпионата и с 25 по 28 марта провести единое мероприятие под названием "Неделя норвежской зимы 2021". Взять на себя такую нагрузку был способен лыжный центр "Гранасен" в Тронхейме, однако по совету главы муниципалитета соревнования отменили.

"В последние недели инфекционная ситуация в Восточной Норвегии серьёзно ухудшилась, число заражений быстро увеличивается. Это ставит под сомнение возможности тестирования и отслеживания инфекции, будет очень сложно её контролировать", — приводит слова пресс-службы Тронхейма Dagbladet.