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В Норвегии отменили национальные чемпионаты по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина
Все из-за коронавируса
В Норвегии отменили национальный чемпионат по лыжным гонкам, биатлону и прыжкам с трамплина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Организаторы планировали совместить три чемпионата и с 25 по 28 марта провести единое мероприятие под названием "Неделя норвежской зимы 2021". Взять на себя такую нагрузку был способен лыжный центр "Гранасен" в Тронхейме, однако по совету главы муниципалитета соревнования отменили.
"В последние недели инфекционная ситуация в Восточной Норвегии серьёзно ухудшилась, число заражений быстро увеличивается. Это ставит под сомнение возможности тестирования и отслеживания инфекции, будет очень сложно её контролировать", — приводит слова пресс-службы Тронхейма Dagbladet.
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