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Женская сборная Украины по гандболу уступила Словакии
Украинкам не хватило совсем немного для победы
В стартовом матче отбора на чемпионат мира 2021 в Люксембурге сборная Украины уступила команде Словакии.
В составе нашей команды больше всех забросила Леся Смолинг - 12 голов.
Отборочный турнир ЧМ-2021. Женщины. Группа 1.
Словакия – Украина – 31:28 (14:13)
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