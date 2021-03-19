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Женская сборная Украины по гандболу уступила Словакии

Другие виды
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Украинкам не хватило совсем немного для победы

Женская сборная Украины по гандболу уступила Словакии

Новина українською

В стартовом матче отбора на чемпионат мира 2021 в Люксембурге сборная Украины уступила команде Словакии.

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В составе нашей команды больше всех забросила Леся Смолинг - 12 голов.

Отборочный турнир ЧМ-2021. Женщины. Группа 1.

Словакия – Украина – 31:28 (14:13)

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В статье: сборная Украины по гандболу
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