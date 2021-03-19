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Грушина и Коляденко завоевали лицензии в женской борьбе на Олимпиаду

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Украинки вышли в финал и им было этого достаточно

Грушина и Коляденко завоевали лицензии в женской борьбе на Олимпиаду

Новина українською

На Европейском лицензионном турнире в Будапеште, Венгрия, украинские спортсменки завоевали путевки на Олимпиаду 2020 в Токио.

В весовой категории до 62 килограмм Ирина Коляденко вышла в финал, где встретится с латвийкой Анастасией Григорьевой. Алина Грушина-Акобия поборется против Елены Николовой в финале весовой категории до 57 килограмм.

Для завоевания олимпийской лицензии было достаточно выхода в финал.

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В статье: Ирина Коляденко
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Источник:
XSport.ua

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