Грушина и Коляденко завоевали лицензии в женской борьбе на Олимпиаду

На Европейском лицензионном турнире в Будапеште, Венгрия, украинские спортсменки завоевали путевки на Олимпиаду 2020 в Токио.

В весовой категории до 62 килограмм Ирина Коляденко вышла в финал, где встретится с латвийкой Анастасией Григорьевой. Алина Грушина-Акобия поборется против Елены Николовой в финале весовой категории до 57 килограмм.

Для завоевания олимпийской лицензии было достаточно выхода в финал.