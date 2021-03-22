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Сборная Украины по гандболу узнала соперника в квалификации ЧМ-2021

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Им стали шведы

Сборная Украины по гандболу узнала соперника в квалификации ЧМ-2021

Новина українською

В Вене состоялась жеребьевка стадии плей-офф отбора на женский чемпионат мира-2021. Соперником сборной Украины станет сборная Швеции. Скандинавки были 11-ми на чемпионате Европы-2020 и заняли шестое место на чемпионате мира-2019.

Первый матч состоится 16/17 апреля в Украине, повторный - 20/21 апреля в Швеции. Победитель противостояния станет участником чемпионата мира-2021

Пары плей-офф отбора на чемпионат мира-2021

Украина - Швеция

Португалия - Германия

Черногория - Беларусь

Румыния - Северная Македония

Словакия - Сербия

Турция - Россия

Австрия - Польша

Чехия - Швейцария

Словения - Исландия

Венгрия - Италия

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В статье: сборная Украины по гандболу
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