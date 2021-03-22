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Сборная Украины по гандболу узнала соперника в квалификации ЧМ-2021
Им стали шведы
В Вене состоялась жеребьевка стадии плей-офф отбора на женский чемпионат мира-2021. Соперником сборной Украины станет сборная Швеции. Скандинавки были 11-ми на чемпионате Европы-2020 и заняли шестое место на чемпионате мира-2019.
Первый матч состоится 16/17 апреля в Украине, повторный - 20/21 апреля в Швеции. Победитель противостояния станет участником чемпионата мира-2021
Пары плей-офф отбора на чемпионат мира-2021
Украина - Швеция
Португалия - Германия
Черногория - Беларусь
Румыния - Северная Македония
Словакия - Сербия
Турция - Россия
Австрия - Польша
Чехия - Швейцария
Словения - Исландия
Венгрия - Италия
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