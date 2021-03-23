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Украина – Италия. Фехтование. Финал КМ. Онлайн-трансляция
Украина поборется за медаль
На этапе Кубка мира 2021 по фехтованию, который проходит в Казани, на 23 марта запланированы решающие матчи командных турниров по шпаге у мужчин и женщин.
Сборная Украины сыграет в финале с Италией. Начало решающего командного поединка состоятся в 17:00.
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