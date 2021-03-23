  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по фехтованию уступила Италии в финале этапа Кубка мира в Казани
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по фехтованию уступила Италии в финале этапа Кубка мира в Казани

Другие виды
(1 голосов)

Украинцы были близки к победе

Сборная Украины по фехтованию уступила Италии в финале этапа Кубка мира в Казани

Новина українською

23 марта на этапе Кубка мира 2021 по фехтованию завершились мужские и женские командные соревнования.

В финале мужского турнира Украина проиграли команде Италии со счётом 43:44. Перед заключительным поединком наша сборная уверенно вела в счете 37:30, но итальянцы совершили камбэк на последних секундах.

Серебряные медали на турнире завоевали Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по фехтованию
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...