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Сборная Украины по фехтованию уступила Италии в финале этапа Кубка мира в Казани
Украинцы были близки к победе
23 марта на этапе Кубка мира 2021 по фехтованию завершились мужские и женские командные соревнования.
В финале мужского турнира Украина проиграли команде Италии со счётом 43:44. Перед заключительным поединком наша сборная уверенно вела в счете 37:30, но итальянцы совершили камбэк на последних секундах.
Серебряные медали на турнире завоевали Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей.
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