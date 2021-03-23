Сборная Украины по фехтованию уступила Италии в финале этапа Кубка мира в Казани

23 марта на этапе Кубка мира 2021 по фехтованию завершились мужские и женские командные соревнования.

В финале мужского турнира Украина проиграли команде Италии со счётом 43:44. Перед заключительным поединком наша сборная уверенно вела в счете 37:30, но итальянцы совершили камбэк на последних секундах.

Серебряные медали на турнире завоевали Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей.