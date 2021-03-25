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ЧМ-2021. Украинский фигурист Шмуратко занял 22-е место

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Иван не смог побороться за призовые места

ЧМ-2021. Украинский фигурист Шмуратко занял 22-е место

Новина українською

Украинский фигурист Иван Шмуратко преодолел квалификационный барьер на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в столице Швеции. Он занимает двадцать второе место, которое гарантирует ему выступление в произвольной программе.

Техническая оценка Шмуратко составляет 39.09, за компоненты он получил 34.89, а в целом набрал 73.98 баллов.

Выиграл короткую программу двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Оценка лидера - 106.98 баллов.

Второе место с результатом 100.96 баллов занимает еще один японский фигурист - Юма Кагияма. Лишь на третьей позиции -американець Нейтан Чен. Его сумма баллов составила 98.85.

С произвольной программой фигуристы выступят в субботу, 27 марта.

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В статье: Иван Шмуратко
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