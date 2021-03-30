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Без Верняева. Украина назвала состав на чемпионат Европы
Ждем медалей
Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский представил состав команды на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля в Швейцарии.
Состав сборной Украины на чемпионат Европы:
Мужчины: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Роман Ващенко, Владислав Грико, Назар Чепурной.
Женщины: Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Анастасия Мотак, Елизавета Губарева.
У мужчин в заявку не вошли Роман Ващенко и Владислав Грыко.
В женской команде за исключением Ангелины Радивиловой в составе не произошло ни одного изменения по сравнению с прошлогодним чемпионатом Европы.
Что касается олимпийского чемпиона Олега Верняева, то гимнаста из Донецка в январе временно отстранили от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики.
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