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Без Верняева. Украина назвала состав на чемпионат Европы

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Ждем медалей

Без Верняева. Украина назвала состав на чемпионат Европы

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Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский представил состав команды на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля в Швейцарии.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы:

Мужчины: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков, Роман Ващенко, Владислав Грико, Назар Чепурной.

Женщины: Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Анастасия Мотак, Елизавета Губарева.

У мужчин в заявку не вошли Роман Ващенко и Владислав Грыко.

В женской команде за исключением Ангелины Радивиловой в составе не произошло ни одного изменения по сравнению с прошлогодним чемпионатом Европы.

Что касается олимпийского чемпиона Олега Верняева, то гимнаста из Донецка в январе временно отстранили от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики.

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В статье: спортивная гимнастика Олег Верняев
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Источник:
Суспільне

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