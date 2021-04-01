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Гандбол. Определились финалисты мужской Суперлиги

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В финал вышли Барком-Кажаны и Эпицентр-Подоляне

Гандбол. Определились финалисты мужской Суперлиги

Новина українською

Сегодня, 1 апреля состоялись третьи и заключительные матчи полуфинальных серий чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Первым прошел поединок в Харькове, где "Юракадемия" принимала "Эпицентр-Подоляне". Несмотря на то, что первую четверть выиграли хозяева, сильнее в этой встрече оказались именно гости.

Более напряженной получилась встреча в Житомире. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу львовского "Баркома-Кажаны". Но надо отдать должного волейболистам "Житичи-ПНУ". После двух проигранных партий, они сумели выровнять положение.

Таким образом, в финальной серии до трех побед чемпионата Украины сыграют "Барком-Кажаны" и "Эпицентр-Подоляне", а за 3 место поборются "Житичи-ПНУ" и "Юракадемия".

Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины. Суперлига
Полуфинальные серии. Третьи матчи. 1 апреля
"Сборная Харьковской области-Юракадемия" - "Эпицентр-Подоляне" (Городок)
1:3 (25:21, 18:25, 19:25, 22:25)

"Житичи-ПНУ" (Житомир) - "Барком-Кажаны" (Львов)
2:3 (16:25, 17:25, 25:15, 26:24, 16:18)

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В статье: Суперлига
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