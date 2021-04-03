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Гандбол. Мотор победил Нексе в заключительном туре группового этапа SEHA-Лиги

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Поздравляем с победой

Гандбол. Мотор победил Нексе в заключительном туре группового этапа SEHA-Лиги

UA-Футбол
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Запорожский гандбольный клуб "Мотор" в последнем матче группового этапа SEHA-Лиги победил хорватский "Нексе".

Счет встречи 36-30 (15-17; 21-13) в пользу украинской команды.

SEHA-лига. Группа В. 6 тур

"Мотор": Мороз, Комок - Кубатко (1), Малашинскас (2), Пуховский (2), Денисов, Турченко (2), Молина-Касано, Кравченко (4), Донцов (3), Горига (5), Бурзак ( 1), Касай (6), Миноцкий (6), Бохан (3), Тютюнник (1).

"Нексе": Морено-Царь, Радованович - Блажевич, Бакич (1), Этер, Баришич-Яман, Елинич (4), Вида (2), Мичевич (2), Северец (4), Пешич (5), Кевич ( 6), Яганяц (2), Прибетич (5).

Таким образом, после шести туров наша команда заняла единоличное первое место в группе В, имея в своем активе 12 очков.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Нексе
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