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Украинец Вороновский выиграл бронзовую награду на чемпионате Европы в россии

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Поздравляем с медалью

Украинец Вороновский выиграл бронзовую награду на чемпионате Европы в россии

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Вороновский выиграл две бронзовые награды на Чемпионате Европы 2021, проходящем в эти дни в москве (россия).

Наш соотечественник завоевал медали в толчке (137 кг.) и общем зачете (247 кг.)

До 55 кг

1. Ангел Русев (Болгария) - 258 кг.

2. Валентин Янчу (Румыния) - 248 кг.

3. Дмитрий Вороновский (Украина) - 247 кг.

На данный момент, в активе украинской команды 12 наград (8 золота и 4 бронзы).

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, что стало для него мотивацией к началу занятия боксом.

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Источник:
Tribuna.com

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