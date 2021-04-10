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Украинец Вороновский выиграл бронзовую награду на чемпионате Европы в россии
Поздравляем с медалью
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Вороновский выиграл две бронзовые награды на Чемпионате Европы 2021, проходящем в эти дни в москве (россия).
Наш соотечественник завоевал медали в толчке (137 кг.) и общем зачете (247 кг.)
До 55 кг
1. Ангел Русев (Болгария) - 258 кг.
2. Валентин Янчу (Румыния) - 248 кг.
3. Дмитрий Вороновский (Украина) - 247 кг.
На данный момент, в активе украинской команды 12 наград (8 золота и 4 бронзы).
Напомним, что ранее Владимир Кличко
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