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Украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы 2021 в москве

Другие виды
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Поздравляем с победой

Украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы 2021 в москве

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на Чемпионате Европы 2021, проходящем в эти дни в москве (россия).

Украинец победил в категории до 109 кг. Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

До 109 кг

1. Дмитрий Чумак (Украина) - 407 кг.

2. Христо Христов (Болгария) - 406 кг.

3. Тимур Наниев (Россия) - 401 кг.

Таким образом, на данный момент в активе нашей команды 14 медалей (10 золотых и 4 бронзовых).

Напомним, что ранее украинец Вороновский завоевал бронзовую награду на ЧЕ.

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В статье: Дмитрий Чумак
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Источник:
Tribuna.com

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