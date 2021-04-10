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Украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы 2021 в москве
Поздравляем с победой
Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на Чемпионате Европы 2021, проходящем в эти дни в москве (россия).
Украинец победил в категории до 109 кг. Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).
До 109 кг
1. Дмитрий Чумак (Украина) - 407 кг.
2. Христо Христов (Болгария) - 406 кг.
3. Тимур Наниев (Россия) - 401 кг.
Таким образом, на данный момент в активе нашей команды 14 медалей (10 золотых и 4 бронзовых).
Напомним, что ранее украинец Вороновский
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