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Украина выиграла оба медальных зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве
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фото - Facebook НОК Украины
Украинские штангисты стали первыми в большом (результаты в сумме) и малом (медали в рывке, толчке и сумме) медальных зачетах чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Москве с 3 по 11 апреля.
Чемпионами континента в «тотале» стали Дмитрий Чумак (до 109 кг), Камила Конотоп (до 55 кг), Ирина Деха (до 76 кг) и Алина Марущак (до 81 кг). При этом Конотоп и Деха уехали из Москвы в статусе абсолютных чемпионок Европы.
Топ-10 медального зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Что касается малого медального зачета, то Украина стала единственной страной с 10-ю золотыми наградами (10-3-4). В топ-3 также вошли Болгария (8-8-3) и Грузия (8-4-1).
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