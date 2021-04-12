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Украина выиграла оба медальных зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

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Украина выиграла оба медальных зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

фото - Facebook НОК Украины

Новина українською

Украинские штангисты стали первыми в большом (результаты в сумме) и малом (медали в рывке, толчке и сумме) медальных зачетах чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Москве с 3 по 11 апреля.

Чемпионами континента в «тотале» стали Дмитрий Чумак (до 109 кг), Камила Конотоп (до 55 кг), Ирина Деха (до 76 кг) и Алина Марущак (до 81 кг). При этом Конотоп и Деха уехали из Москвы в статусе абсолютных чемпионок Европы.

Топ-10 медального зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике:

Украина выиграла оба медальных зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве - изображение 1

Что касается малого медального зачета, то Украина стала единственной страной с 10-ю золотыми наградами (10-3-4). В топ-3 также вошли Болгария (8-8-3) и Грузия (8-4-1).

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В статье: тяжелая атлетика
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