Украинец Грабар – бронзовый призер чемпионата Европы по тхэквондо

Андрей Грабар завоевал бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходил в Софии с 8 по 11 апреля.

На пути к первой в карьере взрослой медали Грабар в весовой категории до 87 кг выиграл два поединка из трех.

Единственное поражение в Софии Грабару в полуфинале нанес чемпион мира и двукратный чемпион Европы Владислав Ларин (23:1).

Грабар стал единственным украинским медалистом чемпионата Европы по тхэквондо.