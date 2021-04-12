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Украинец Грабар – бронзовый призер чемпионата Европы по тхэквондо
Поздравляем с медалью
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Андрей Грабар завоевал бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходил в Софии с 8 по 11 апреля.
На пути к первой в карьере взрослой медали Грабар в весовой категории до 87 кг выиграл два поединка из трех.
Единственное поражение в Софии Грабару в полуфинале нанес чемпион мира и двукратный чемпион Европы Владислав Ларин (23:1).
Грабар стал единственным украинским медалистом чемпионата Европы по тхэквондо.
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