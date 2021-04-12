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Украинец Грабар – бронзовый призер чемпионата Европы по тхэквондо

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Поздравляем с медалью

Украинец Грабар – бронзовый призер чемпионата Европы по тхэквондо

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Новина українською

Андрей Грабар завоевал бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходил в Софии с 8 по 11 апреля.

На пути к первой в карьере взрослой медали Грабар в весовой категории до 87 кг выиграл два поединка из трех.

Единственное поражение в Софии Грабару в полуфинале нанес чемпион мира и двукратный чемпион Европы Владислав Ларин (23:1).

Грабар стал единственным украинским медалистом чемпионата Европы по тхэквондо.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Украина выиграла оба медальных зачета чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве.

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В статье: тхэквондо
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Источник:
Xsport.ua

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