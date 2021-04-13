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Чемпионка этапов Кубка мира завершила карьеру

Другие виды
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Фальк всего 31 год

Чемпионка этапов Кубка мира завершила карьеру

Фото: atomic.com/ Автор - неизвестен

Новина українською

31-летняя лыжница Ханна Фальк завершила карьеру в сборной Швеции.

"Немного подумав, я решила, что мои последние соревнования в белой форме сборной Швеции прошли. Таким образом, я заканчиваю свою карьеру в лыжных гонках. Я была частью национальной сборной 11 лет. Принадлежать к мировой элите и поехать на чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок мира было моей мечтой. Я горжусь и довольна тем, чего я там добилась! Теперь возьму несколько спокойных недель и подзаряжусь. Мне нужно ещё немного обследовать спину, чтобы точно знать, что она будет здорова и в будущем", — написала Фальк в своём "инстаграме". Также она добавила, что в будущем хочет попробовать себя в лыжных забегах на длинные дистанции.

Ещё в феврале Фальк заявляла, что подумывает о завершении карьеры, сообщает SVT Sport.

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В статье: Ханна Фальк
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