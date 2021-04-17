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Гандбол. Украинские девушки крупно проиграли шведкам в плей-офф отбора на Чемпионат мира
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Женская сборная команда Украины по гандболу проиграла в первом матче плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2021.
Наши девушки уступили сборной Швеции. Счет встречи 28-14 в пользу победительниц поединка. В их составе лучшими стали Робертс (4), Петрен (3), Лундстром (3) и Линдквист (3). В составе украинок выделились Смолинг (3), Каганец (2), Поляк (2) и Передерий (2).
Следующую встречу команды проведут 21 апреля на родине наших соперниц, в городе Лунд.
Напомним, что Чемпионат мира пройдет в Испании и продлится со 2 по 19 декабря.
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