Гандбол. Украинские девушки крупно проиграли шведкам в плей-офф отбора на Чемпионат мира

Женская сборная команда Украины по гандболу проиграла в первом матче плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2021.

Наши девушки уступили сборной Швеции. Счет встречи 28-14 в пользу победительниц поединка. В их составе лучшими стали Робертс (4), Петрен (3), Лундстром (3) и Линдквист (3). В составе украинок выделились Смолинг (3), Каганец (2), Поляк (2) и Передерий (2).

Следующую встречу команды проведут 21 апреля на родине наших соперниц, в городе Лунд.

Напомним, что Чемпионат мира пройдет в Испании и продлится со 2 по 19 декабря.