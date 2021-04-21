Гандбол. Швеция набрала новый состав перед матчем с Украиной после вспышки COVID-19

Федерация гандбола Швеции официально сообщила, что из-за вспышки коронавируса основа женской сборной в полном составе ушла на самоизоляцию. COVID-19 проник внутрь команды после возвращения из Украины после первого матча плей-офф квалификации на чемпионат мира.

Тренерскому штабу сборной Швеции после согласования с Международной федерацией гандбола разрешили дозаявить новых гандболисток.

Ответный матч за выход на чемпионат мира между Швецией и Украиной состоится сегодня в 19:10 по киевскому времени. В первом поединке шведки разгромили команду Украины со счетом 28:14.

В прямом эфире матч Швеция – Украина покажет телеканал XSPORT.