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Гандбол. Швеция набрала новый состав перед матчем с Украиной после вспышки COVID-19
Шанс для гостей?
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Федерация гандбола Швеции официально сообщила, что из-за вспышки коронавируса основа женской сборной в полном составе ушла на самоизоляцию. COVID-19 проник внутрь команды после возвращения из Украины после первого матча плей-офф квалификации на чемпионат мира.
Тренерскому штабу сборной Швеции после согласования с Международной федерацией гандбола разрешили дозаявить новых гандболисток.
Ответный матч за выход на чемпионат мира между Швецией и Украиной состоится сегодня в 19:10 по киевскому времени. В первом поединке шведки разгромили команду Украины со счетом 28:14.
В прямом эфире матч Швеция – Украина покажет телеканал XSPORT.
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