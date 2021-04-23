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Ковтун и Рижко выбороли две медали для сборной Украины
В свою очередь Владимир Костюк вышел в финал
Татьяна Рижко завоевала серебро на чемпионате Европы. Украинка выступала в весовой категории до 65 кг.
В четвертьфинале Рижко одолела россиянку, а в полуфинале - представительницу Азербайджана.
В золотом финале Татьяна уступила молдаванке Ирине Рингаци.
Еще два наших спортсмена Илья Ковтун и Владимир Костюк вышли в финал чемпионата Европы в многоборье по спортивной гимнастике.
Ковтун стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы. Отметим, что Илья является самым молодым участником континентального первенства.
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