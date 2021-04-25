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Спортивная гимнастика. Украинец Радивилов - чемпион Европы в опорном прыжке

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Поздравляем с победой

Спортивная гимнастика. Украинец Радивилов - чемпион Европы в опорном прыжке

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выборол золотую награду на Чемпионате Европы 2021 по спортивной гимнастике. Нашему спортсмену не было равных в опорном прыжке.

В финале он показал лучший результат - 15,000 баллов, что позволило ему успешно защитить звание чемпиона континента.

Отметим, что ранее бронзу ЧЕ в многоборье завоевал Илья Ковтун, а Анастасия Бачинская заняла третье место на бревне.

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В статье: Игорь Радивилов
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