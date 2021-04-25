Спортивная гимнастика. Украинец Радивилов - чемпион Европы в опорном прыжке

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выборол золотую награду на Чемпионате Европы 2021 по спортивной гимнастике. Нашему спортсмену не было равных в опорном прыжке.

В финале он показал лучший результат - 15,000 баллов, что позволило ему успешно защитить звание чемпиона континента.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Отметим, что ранее бронзу ЧЕ в многоборье завоевал Илья Ковтун, а Анастасия Бачинская заняла третье место на бревне.