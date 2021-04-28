Во время финала чемпионата мира по шашкам со стола убрали российскую символику

Во время финального матча чемпионата мира по шашкам в Польше между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской организаторы соревнований прямо во время четвертой партии убрали со стола всю российскую символику.

Всемирная организация шашек (FMJD) по неизвестным причинам проигнорировала решение Спортивного арбитражного суда Лозанны, согласно которому российским спортсменам на два года запретили выступать под государственным флагом на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры.

Ситуацию исправили после звонка от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, который настойчиво потребовал убрать со стола российский флаг и заменить табличку, на которой Тамара Тансыккужина была представлена россиянкой.

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