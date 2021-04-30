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Иранские дзюдоисты дисквалифицированы на 4 года. Власти заставляли их специально проигрывать

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И пропустят Олимпиаду в Токио

Иранские дзюдоисты дисквалифицированы на 4 года. Власти заставляли их специально проигрывать

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IJF на своем официальном сайте сообщила, что федерация дзюдо Ирана дисквалифицирована на четыре года, цитирует Xsport.

До 17 сентября 2023 года спортсмены страны не смогут выступать на международных соревнованиях. Срок дисквалификации начался 17 сентября 2019 года, когда произошел инцидент, который и повлек такое строгое наказание.

На чемпионате мира 2019 власти Ирана приказали дзюдоисту Саиду Моллаеи сняться с турнира, так как он мог встретиться с израильтянином Саги Муки. После завершения турнира спортсмен побоялся возвращаться на родину.

Это уже не первый случай подобного происшествия. Еще три подобных случая случилось в 2018 году, и 1 – в 2019.

CAS вынес решение не в пользу Ирана, после чего IJF дисквалифицировала страну на 4 года с момента происшествия.

Саид сейчас выступает за Монголию и поедет на ОИ-2020 в Токио.

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В статье: дзюдо
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Источник:
Xsport

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