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Гандбол. Галичанка - чемпион украинской Суперлиги 2020/2021
Поздравляем львовскую команду
Гандбольный клуб "Галичанка" (Львов) стал чемпионом украинской Суперлиги сезона 2020/2021. Досрочно завоевать это звание команде помогла победа над клубом "Реал" со счетом 29-24.
Таким образом, это помогло львовянкам обеспечить себе первое итоговое место в турнирной таблице. Их ближайшие преследовательницы, команда "Карпаты" имеет в своем активе 29 очков, что на 16 меньше, чем у чемпионок. Третью позицию занимает "Реал" (28 очков). За серебряные награды чемпионата будет проходить настоящая борьба.
Для "Галичанки" этот чемпионский титул стал седьмым подряд. В последние годы львовской команде нет равных на отечественном пространстве.
Напомним, что ранее Александр Долгополов
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