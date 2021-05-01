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Гандбол. Галичанка - чемпион украинской Суперлиги 2020/2021

Другие виды
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Поздравляем львовскую команду

Гандбол. Галичанка - чемпион украинской Суперлиги 2020/2021

UA-Футбол
Новина українською

Гандбольный клуб "Галичанка" (Львов) стал чемпионом украинской Суперлиги сезона 2020/2021. Досрочно завоевать это звание команде помогла победа над клубом "Реал" со счетом 29-24.

Таким образом, это помогло львовянкам обеспечить себе первое итоговое место в турнирной таблице. Их ближайшие преследовательницы, команда "Карпаты" имеет в своем активе 29 очков, что на 16 меньше, чем у чемпионок. Третью позицию занимает "Реал" (28 очков). За серебряные награды чемпионата будет проходить настоящая борьба.

Для "Галичанки" этот чемпионский титул стал седьмым подряд. В последние годы львовской команде нет равных на отечественном пространстве.

Напомним, что ранее Александр Долгополов объявил о завершении карьеры.

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В статье: Гандбольная Суперлига Украины
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