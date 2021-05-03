Украина чудом проскочила в финальную стадию ЧЕ по гандболу

Накануне мужская сборная Украины по гандболу в решающем матче квалификации на чемпионат Европы 2022 года уступила Чехии (22:27) и не смогла напрямую отобраться в финальную стадию турнира.

Чехия – Украина – 27:22 (14:11, 13:11)

Турнирная таблица: Россия – 10, Чехия – 7, Украина – 5, Фарерские острова – 2.

Украина сохраняла теоретические шансы на попадание на Евро-2022 в статусе одной из четырех лучших команд, занявших на групповом этапе третьи места (учитывались результаты только против двух лучших команд в группах). Судьба команды зависела от параллельных матчей, но в итоге все сложилось благополучно. Украинцы в рейтинге «лаки-лузеров» заняли четвертое место и забронировали за собой билеты в Словакию и Венгрию.

Украина в седьмой раз выступит в финальной стадии чемпионата Европы. За предыдущие шесть попыток «сине-желтые» в 26 матчах одержали всего 2 победы.

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин пройдет с 13 по 30 января 2022 года.