Украинский велогонщик в 18 лет дебютирует на Джиро

Андрей Пономарь в 18 лет вошел в состав команды Androni Giocattoli-Sidermec на престижную трехнедельную веломногодневку Джиро д’Италия.

Пономарь станет самым молодым участником Джиро за 91 год. Для украинца эта гонка станет дебютной на уровне Гранд-тура.

За три недели Пономарю предстоит проехать около 3480 километров.

Андрей Пономарь перешел в профессионалы в феврале текущего года. В 2019-м украинец завоевал золото на чемпионате Европы среди юниоров, а в следующем году выиграл общий зачет любительской гонки Grand Prix Rüebliland в Швейцарии.