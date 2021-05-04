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Украинский велогонщик в 18 лет дебютирует на Джиро
Старт гонки уже 8 мая
фото - sport.24tv.ua
Андрей Пономарь в 18 лет вошел в состав команды Androni Giocattoli-Sidermec на престижную трехнедельную веломногодневку Джиро д’Италия.
Пономарь станет самым молодым участником Джиро за 91 год. Для украинца эта гонка станет дебютной на уровне Гранд-тура.
За три недели Пономарю предстоит проехать около 3480 километров.
Андрей Пономарь перешел в профессионалы в феврале текущего года. В 2019-м украинец завоевал золото на чемпионате Европы среди юниоров, а в следующем году выиграл общий зачет любительской гонки Grand Prix Rüebliland в Швейцарии.
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