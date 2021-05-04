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Селби стал четырехкратным чемпионом мира по снукеру

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Вошел в элитный клуб

Селби стал четырехкратным чемпионом мира по снукеру

фото - eurosport.ru

Новина українською

Марк Селби в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде со счетом 18:15 победил Шона Мерфи. В решающем матче британец сделал два сенчури и 14 раз собирал брейки из как минимум 50 очков.

Селби стал лишь пятым снукеристом в истории с как минимум четырьмя титулами чемпиона мира после Стивена Хендри (7), Ронни О'Салливана (6), Стива Дэвиса (6) и Джона Хиггинса (4).

Также Селби вошел в клуб снукеристов с как минимум 20 титулами. Он выиграл 11 из последних 12 финалов на турнирах элитной категории.

Стоит отметить, что в квалификации чемпионата мира выступал украинец Юлиан Бойко, который в первом раунде со счетом 4:6 проиграл валлийцу Джейми Кларку.

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В статье: снукер Марк Селби
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