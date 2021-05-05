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Уже через несколько дней АСЖУ назовет имя лучшего спортивного журналиста Украины 2020
Наградят лучшие спортивные редакции и авторов лучших работ.
7 мая в ивент-пространстве PMHUB состоится торжественная церемония награждения «Лучшие спортивные медиа Украины 2020». Ассоциация спортивных журналистов Украины объявит лучших в 22 номинациях. Награды победителям вручат министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, президент АСЖУ Александр Гливинский и украинские спортсмены, олимпийские чемпионы. Генеральный партнер премии - компания Parimatch.
Экспертный совет АСЖУ, в который входят 12 членов Правления Ассоциации, рассмотрел наиболее знаковые работы украинских спортивных журналистов 2020 года и голосованием определил тройку претендентов на победу в номинациях, таких как "Лучший спортивный журналист", "Лучший молодой журналист”, “Лучший фоторепортер". Отдельно наградят авторов лучшего репортажа, печатного и видео-интервью, спортивные редакции СМИ, региональные медиа и выберут медиа-событие года.
Среди номинантов много известных имен - Дмитрий Поворознюк, ведущий YouTube-канала "Трендец", Роман Бебех, ведущий YouTube-канала "Бомбардир", Виктор Вацко, комментатор и ведущий YouTube-канала "Вацко Live", Игорь Цыганик и другие. С перечнем всех номинантов можно ознакомиться на сайте АСЖУ.
Трансляция мероприятия будет проходить на YouTube-канале "XSport". Следите за церемонией награждения в прямом эфире.
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