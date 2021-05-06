Сборная Украины узнала соперников на ЧЕ-2022

EHF провела жеребьевку чемпионата Европы-2022. Напомним, что он состоится 13-30 января 2022 года и пройдет в Венгрии и Словакии.

Сборная Украины оказалась в четвертой корзине жеребьевки и уже узнала своих соперников по группе С. Против нашей команды сыграют команды Хорватии, Сербии и Франции.

Согласно регламенту континентального первенства, из групп выйдут в стадию плей-офф по 2 лучшие команды.