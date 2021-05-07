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Анна Ризатдинова: Я ходила в зал с мыслью: "Буду работать так, чтобы Ирина Ивановна меня похвалила"

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Анна Ризатдинова: Я ходила в зал с мыслью: "Буду работать так, чтобы Ирина Ивановна меня похвалила"

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Заслуженная мастер спорта Украины по гимнастике и многократная призерка чемпионатов мира и Европы Анна Ризатдинова рассказала в эксклюзивном интервью изданию Na chasi о переезде в столицу и обучение в знаменитой Школе Дерюгиных.

"В 2009 году, когда мне было 16, я начала обучение в знаменитой Школе Дерюгиных. В столицу ехала с желанием завоевывать медали и быть первым номером страны. Но сначала пришлось покорять Дерюгину Ирину Ивановну. Она изначально не видела во мне звезды. Возможно, частично и по объективным причинам. Эта ситуация стала для меня мощным мотиватором тренироваться больше.

Я ходила в зал с мыслью: «Сегодня буду работать так, чтобы Ирина Ивановна меня похвалила». Для понимания, получить похвалу от Ирины Дерюгиной можно только тогда, когда ты работаешь, как машина. Поэтому я старалась каждый день выкладываться на полную".

«Ошибиться чтобы выиграть» - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издания Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и какие жизненные уроки усвоили из своих неудач.

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В статье: Анна Ризатдинова
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