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Анна Ризатдинова: Я ходила в зал с мыслью: "Буду работать так, чтобы Ирина Ивановна меня похвалила"
Заслуженная мастер спорта Украины по гимнастике и многократная призерка чемпионатов мира и Европы Анна Ризатдинова рассказала в эксклюзивном интервью изданию Na chasi о переезде в столицу и обучение в знаменитой Школе Дерюгиных.
"В 2009 году, когда мне было 16, я начала обучение в знаменитой Школе Дерюгиных. В столицу ехала с желанием завоевывать медали и быть первым номером страны. Но сначала пришлось покорять Дерюгину Ирину Ивановну. Она изначально не видела во мне звезды. Возможно, частично и по объективным причинам. Эта ситуация стала для меня мощным мотиватором тренироваться больше.
Я ходила в зал с мыслью: «Сегодня буду работать так, чтобы Ирина Ивановна меня похвалила». Для понимания, получить похвалу от Ирины Дерюгиной можно только тогда, когда ты работаешь, как машина. Поэтому я старалась каждый день выкладываться на полную".
«Ошибиться чтобы выиграть» - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издания Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и какие жизненные уроки усвоили из своих неудач.
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