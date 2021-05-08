Волейбол. Женская сборная Украины победила Португалию в первом матче квалификации ЧЕ-2021

Женская сборная Украины по волейболу победила команду Португалии в первом матче отбора на Чемпионат Европы 2021.

Счет встречи 3-1 (20-25; 25-21; 25-23; 25-19) в пользу украинских девушек. Поединок состоялся на территории наших соперниц, в городе Матозиньюш (Португалия).

В группу В, где представлены украинки, за исключением наших девушек попали шведки, грузинки и португалки. Первый тур пройдет в Португалии с 7 по 9 мая, а второй - в Грузии с 14 по 16 мая. В финальную часть выходят победители семи отборочных групп, а также пять лучших команд из числа тех, кто займет вторые места.