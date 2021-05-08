АСЖУ наградила лучшие спортивные медиа Украины 2020

Ассоциация спортивных журналистов Украины наградила победителей премии «Лучшие спортивные медиа Украины 2020». Эксперты определили победителей в 22 номинациях, распределенных по разным жанрам журналистики и видам СМИ.

Яркая церемония, генеральным партнером которой выступила компания Parimatch, состоялась в PMHub. Лучшие журналисты получили оригинальные статуэтки, которыми их наградили известные атлеты - олимпийские чемпионы Юрий Чебан, Юлия Джима, Богдан Макуця; чемпионы мира Жан Беленюк, Ольга Саладуха, призер мировых первенств Анастасия Меркушина. Также поздравил лауреатов Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, направил приветствие президент НОК Украины Сергей Бубка.

"Это событие - о спортивных журналистов, которые каждый день делают свою работу, не ожидая комплименты и не надеясь на призы. Спортивные медиа получили мощный удар по своей профессии во время пандемии, однако они продолжают работать, делая свою работу профессионально и самоотверженно, демонстрируя большой интерес и стремление. Именно поэтому Ассоциация спортивных журналистов Украины отмечает настоящих профессионалов своего дела и привлекает внимание к спортивным медиа страны ", - отметил в своем выступлении на торжественной церемонии президент АСЖУ Александр Гливинский.

"Мы, спортсмены, всегда рядом с вами. И вы с нами. Во времена поражений и побед. Вы пишите правду, вы честно и откровенно пишите о том, над чем нам нужно работать и то, в чем мы молодцы. Я уверен, что в этом году у нас будет возможность сказать, что наши спортсмены лучшие после Олимпийских игр ", - прокомментировал важность спортивной журналистики Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Лучшим спортивным журналистом страны был признан ведущий телеканала «Киев» Руслан Свирин. Лавры лучшего футбольного журналиста получил корреспондент сайта Zbirna.com Евгений Гресь. Приз за лучшее видео-интервью получил Виктор Вацко, а за видео-репортаж - Дмитрий Поворознюк. Медиа-событием года эксперты признали документальную ленту Владимира Мулы «ЮКИ», рассказывающий историю побед свободных Украинский за океаном. Лучшим электронным СМИ признано сайт Sport.ua, а лучшим печатным изданием - журнал «Олимпийская Арена». Специальную награду "За мужество и преданность профессии" получила всеукраинская газета "Спорт-арена", которая с началом оккупации Донбасса, подпольно издавалась в Донецке (сейчас редакция работает в Мариуполе). Лучшим спортивным региональным проектом объявлено авторскую программу Игоря Илючека Sport Ukraine Intetnational с Кропивницкого, а лучшим молодым журналистом - львовская репортерка Алла Васьковская. Премиями за большой вклад в спортивную журналистику были отмечены легенды отечественных спортивных медиа Сергей Савелий и Валентин Щербачев.

Также в этот вечер АСЖУ наградила атлетов, которые были признаны Ассоциацией лучшими в 2020 году. Женская биатлонная четверка получила награду «Команда года», за бронзовый успех на чемпионате мира в итальянском Антхольце. А лучшей атлеткой прошлого года признали Марину Бех-Романчук, которая сейчас готовится к Олимпиаде на сборе в Турции.

Бренд Parimatch был награжден специальной премией АСЖУ «Меценат года». «Для нашей компании развитие украинского спорта является приоритетным направлением. А спортивная журналистика всегда в авангарде большого спорта, поэтому приз профессионального сообщества особенно важен для нас. Мы продолжим инвестировать в украинский спорт как составляющую часть будущего здоровой нации», - отметил директор по связям с общественностью ООО «Париматч» Вадим Мисюра.

Прямая трансляция Премии «Лучшие спортивные медиа Украины» состоялась на YouTube-канале XSPORT.