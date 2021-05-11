Всемирный забег Wings for Life World Run: свыше 180 тысяч участников и украинец в топ-30

Никогда раньше столько людей одновременно не участвовало в беговом событии: на воскресном Всемирном забеге Wings for Life World Run 184 236 участников из 195 стран бежали за тех, кто не может.

Всего на исследования спинного мозга было собрано 4,1 миллиона евро благодаря регистрационным и дополнительным взносам.

Швед Арон Андерсон (66,8 км), участник в кресле-коляске, в третий раз победил в соревновании среди мужчин после побед в 2017 и 2018 годах, а россиянка Нина Зарина (60,2 км) взяла свой третий подряд титул после побед в 2019 и 2020 годах.

Бегуны и участники на креслах колесных преодолели в среднем 12,3 км до того момента, когда двигающийся финиш догнал и перегнал их. Красота Wings for Life World Run заключается в том, что все становятся финишерами.

Восьмой Wings for Life World Run был впечатляющим событием, которое не только объединило мировое сообщество бегунов, но и на котором было, что предложить: одни бежали наедине или в бесчисленных небольших группах по залитых солнцем странах в Центральной Европе, порой с заснеженными горами на заднем плане, тогда как другие бегали вдоль берегов океана на рассвете или в сумерках; а одну женщину даже заметили, как она бежала сквозь высокую траву в Африке, когда на нее смотрели жирафы. Погодные условия в 151 стране очень отличались - от холодного дождя в Ирландии и Испании до снегопада в Норвегии и жаркой солнечной погоды в Греции.

Участники стартовали в одно и то же время в 11:00 UTC, но не в том же месте. Однако все были объединены благодаря приложению Wings for Life World Run.

Украина тоже в очередной раз присоединилась к всемирному благотворительному забегу Wings for Life World Run с помощью мобильного приложения - по всей стране зарегистрировалось почти 700 участников.

Столичный Wings for Life World Run APP RUN Kyiv состоялся на ВДНХ. Почти 400 бегунов, среди которых новички, опытные марафонцы, профессиональные спортсмены и участники на колясках пытались убежать от виртуального автомобиля-кетчера.

Среди известных участников этого года были украинская паралимпийская лыжница Светлана Трифонова, победитель чемпионата мира по фрирану Red Bull Art of Motion Александр Титаренко, лидеры движения активной реабилитации Ульяна и Виталий Пчелкины, депутат ВРУ ветеранка-доброволец Яна Зинкевич и депутат Николаевского городского совета Юрий Степанец.

Абсолютными победителями киевского забега с мобильным приложением стали Сергей Попов с результатом 51,46 км и Елена Шевченко (35,76 км). Попов среди всех участников забега занял 27-е место, а Шевченко стала 35-й среди женщин.

Среди участников на колясках победителями стали паралимпиец Светлана Трифонова (10,22 км) и Денис Майстренко (9,6 км).

Каждый участник получил медаль финишера, а победители киевского забега получили подарки от партнеров Decathlon, BLACKROLL и MEGOGO.

От новичков до опытных ультрабегунов, все желающие могли принять участие: уникальный формат соревнований позволил участникам с совершенно разным уровнем соревноваться вместе ради доброго дела. С 2014 года в целом 925 096 участников приняли участие в глобальном благотворительном забеге, преодолен 9 034 954 километра и собрано 33,3 миллиона евро. 100% всех вступительных взносов и пожертвований поступает непосредственно на исследования спинного мозга.

Дата девятого Wings for Life World Run уже назначена. Следующий забег состоится 8 мая 2022. Регистрация уже открыта. Информацию о том, как зарегистрироваться на забег 2022 года, можно найти на веб-сайте www.wingsforlifeworldrun.com.