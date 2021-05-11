Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Федина взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта
Топ-3 замкнула представительница Беларуси
Украинская синхронистка Марта Федина заняла первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), завоевав золото в технической сольной программе.
Наша спортсменка набрала 91.8445 баллов и сумела взять верх над серебряной призеркой турнира Евангелией Платаниоти (Греция).
Синхронное плавание. Чемпионат Европы
Будапешт, Венгрия. Соло
1. Марта Федина (Украина) – 91,8445
2. Евангелия Платаниоти (Греция) – 89,2897
3. Василина Хондошко (Беларусь) – 87,7173
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Упасть на дно в Швеции: российский голкипер Юргордена пропустил курьезный гол с центра поля
- Набег викинга завершен: Звездный новичок Руха покинет львовскую команду
- Аномальный Шахтер, рекорд Ворсклы и претензии Селезнева. Бомбардирские хроники сезона
- Всемирный забег Wings for Life World Run: свыше 180 тысяч участников и украинец в топ-30
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...