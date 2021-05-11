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Украинка Федина взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

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Топ-3 замкнула представительница Беларуси

Украинка Федина взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта

Новина українською

Украинская синхронистка Марта Федина заняла первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), завоевав золото в технической сольной программе.

Наша спортсменка набрала 91.8445 баллов и сумела взять верх над серебряной призеркой турнира Евангелией Платаниоти (Греция).

Синхронное плавание. Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия. Соло

1. Марта Федина (Украина) – 91,8445

2. Евангелия Платаниоти (Греция) – 89,2897

3. Василина Хондошко (Беларусь) – 87,7173

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В статье: Марта Федына
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