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Украинские синхронистки завоевали третье серебро на чемпионате Европы

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Неплохой улов

Украинские синхронистки завоевали третье серебро на чемпионате Европы

Новина українською

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на чемпионате Европы по водным видам спорта в технической программе дуэтов набрали 92,6862 балла, уступив в итоговом протоколе только россиянкам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.

Федина стала четырехкратным призером Будапешта. Ранее Марта на континентальном форуме завоевала золото в техническом соло, а также стала второй в сольном выступлении и командной программе.

С четырьмя наградами в синхронном плавании Украина в медальном зачете чемпионата Европы уступает только России.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Селби стал четырехкратным чемпионом мира по снукеру.

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В статье: синхронное плавание чемпионат Европы
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