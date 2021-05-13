Украинские синхронистки завоевали третье серебро на чемпионате Европы

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на чемпионате Европы по водным видам спорта в технической программе дуэтов набрали 92,6862 балла, уступив в итоговом протоколе только россиянкам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.

Федина стала четырехкратным призером Будапешта. Ранее Марта на континентальном форуме завоевала золото в техническом соло, а также стала второй в сольном выступлении и командной программе.

С четырьмя наградами в синхронном плавании Украина в медальном зачете чемпионата Европы уступает только России.