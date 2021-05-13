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Украинские синхронистки завоевали третье серебро на чемпионате Европы
Неплохой улов
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на чемпионате Европы по водным видам спорта в технической программе дуэтов набрали 92,6862 балла, уступив в итоговом протоколе только россиянкам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.
Федина стала четырехкратным призером Будапешта. Ранее Марта на континентальном форуме завоевала золото в техническом соло, а также стала второй в сольном выступлении и командной программе.
С четырьмя наградами в синхронном плавании Украина в медальном зачете чемпионата Европы уступает только России.
Ранее UA-Футбол
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