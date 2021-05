Во время этапа престижной велогонки велосипедиста сбил автомобиль

Сегодня, 13 мая, проходил шестой этап веломногодневки "Джиро д’Италия". За 12 км до финиша гонки случился инцидент, в ходе которого бельгийского велогонщика Питера Серри сбил автомобиль команды BikeExchange. В результате столкновения 32-летний спортсмен упал, но тем не менее вскоре поднялся и даже смог продолжить гонку. Получил ли Питер какие-либо травмы, пока неизвестно.

Победу в гонке в итоге одержал представитель Швейцарии Джино Медер.

В общей сложности "Джиро д'Италия" состоит из 21 этапа.

Pieter Serry is hit by the BikeExchange team car on the final climb of stage 6 of the #Giro d'Italia! Luckily he's back up and running on the summit finish pic.twitter.com/JDyC7UG6cu