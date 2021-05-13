Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во время этапа престижной велогонки велосипедиста сбил автомобиль
Это случилось за 12 км до финиша
Фото: Твиттер Road.cc
Сегодня, 13 мая, проходил шестой этап веломногодневки "Джиро д’Италия". За 12 км до финиша гонки случился инцидент, в ходе которого бельгийского велогонщика Питера Серри сбил автомобиль команды BikeExchange. В результате столкновения 32-летний спортсмен упал, но тем не менее вскоре поднялся и даже смог продолжить гонку. Получил ли Питер какие-либо травмы, пока неизвестно.
Победу в гонке в итоге одержал представитель Швейцарии Джино Медер.
В общей сложности "Джиро д'Италия" состоит из 21 этапа.
Pieter Serry is hit by the BikeExchange team car on the final climb of stage 6 of the #Giro d'Italia! Luckily he's back up and running on the summit finish pic.twitter.com/JDyC7UG6cu— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) May 13, 2021
Популярное сейчас
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Спаситель Львова, туманное будущее Александрии и Десны. Что говорить о середняках УПЛ по итогам сезона
- Не в Англии: стало официально известно, где пройдет финал Лиги чемпионов
- Украинка Федина взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО