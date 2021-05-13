  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Во время этапа престижной велогонки велосипедиста сбил автомобиль
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во время этапа престижной велогонки велосипедиста сбил автомобиль

Другие виды
(1 голосов)

Это случилось за 12 км до финиша

Во время этапа престижной велогонки велосипедиста сбил автомобиль

Фото: Твиттер Road.cc

Новина українською

Сегодня, 13 мая, проходил шестой этап веломногодневки "Джиро д’Италия". За 12 км до финиша гонки случился инцидент, в ходе которого бельгийского велогонщика Питера Серри сбил автомобиль команды BikeExchange. В результате столкновения 32-летний спортсмен упал, но тем не менее вскоре поднялся и даже смог продолжить гонку. Получил ли Питер какие-либо травмы, пока неизвестно.

Победу в гонке в итоге одержал представитель Швейцарии Джино Медер.

В общей сложности "Джиро д'Италия" состоит из 21 этапа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джиро д’Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...