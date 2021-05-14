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Украинцы Горшковозов и Колодий – бронзовые призеры ЧЕ в синхронных прыжках

Другие виды
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Еще один успех Украины в Будапеште

Украинцы Горшковозов и Колодий – бронзовые призеры ЧЕ в синхронных прыжках

фото - df-ua.org

Новина українською

Украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий заняли третье место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Украинцы за 6 попыток получили от судей 409,92 балла, пропустив вперед только Патрика Хаусдинга и Ларса Рюдигера и Евгения Кузнецова и Никиту Шлейхера.

Горшковозов стал 11-кратным призером чемпионатов Европы, а Колодий завоевал 7 медаль на соревнованиях континентального уровня.

Медаль Горшковозова и Колодия в Будапеште стала для Украины второй в прыжках в воду. Ранее Ксения Байло и Алексей Середа стали чемпионами Европы в синхронных прыжках с 10-метровой платформы.

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В статье: Александр Горшковозов прыжки в воду Олег Колодий
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