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Украина выиграла золото на Чемпионате Европы по синхронному плаванию
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Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала 8-ю медаль на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
Украинская команда стала чемпионом в хайлайте.
Состав украинок: Марина и Владислава Алексеева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Вероника Гришко, Анна Носова.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
Синхронное плавание
Команды, хайлайт
1. Украина - 95,3000
2. Беларусь - 86,5667
3. Венгрия - 79,1000
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