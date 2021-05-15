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Украина выиграла золото на Чемпионате Европы по синхронному плаванию

Другие виды
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Украина выиграла золото на Чемпионате Европы по синхронному плаванию

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала 8-ю медаль на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

Украинская команда стала чемпионом в хайлайте.

Состав украинок: Марина и Владислава Алексеева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Вероника Гришко, Анна Носова.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание

Команды, хайлайт

1. Украина - 95,3000

2. Беларусь - 86,5667

3. Венгрия - 79,1000

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В статье: Сборная Украины по синхронному плаванию
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