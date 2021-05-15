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Волейбол. Украина победила Португалию в пятом туре отбора на Чемпионат Европы 2021

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Волейбол. Украина победила Португалию в пятом туре отбора на Чемпионат Европы 2021

UA-Футбол
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Женская сборная Украины по волейболу одержала победу в очередном матче отбора на Чемпионат Европы 2021. Наши спортсменки второй раз (3-1 в первом матче) победили команду Португалии.

Счет встречи 3-0 (25-14; 25-13; 25-13) в пользу украинок.

После пяти туров Украина занимает 2 место в своей группе, имея в активе 10 очков (победы над Португалией (дважды) и Грузией). Без трех минут победителем квартета В является команда Швеции (11 очком + 1 матч в запасе), у которой пока нет поражений в отборочном цикле. Сегодня в 17:30 начнется встреча шведок и грузинок, и надежды на то, что последние смогут победить очень малы.

Напомним, что на Чемпионат Европы 2021 выйдут победители своих групп и 5 лучших команд, занявших вторые позиции.

Отметим, что ранее украинки завоевали золото на ЧЕ по синхронному плаванию.

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В статье: сборная Украины по волейболу женская сборная Украины по волейболу
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