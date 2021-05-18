Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Романчук выиграл квалификацию чемпионата Европы в заплыве на 1500 метров
Михаил идет за золотом
Михаил Романчук на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште с результатом 14:52,07 стал первым в квалификационных заплывах на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Помимо Романчук из 15 минут смогли выплыть только француз Дамьен Жоли (14:56.09) и итальянец Доменико Ачеренца (14:59.47).
На последнем чемпионате Европы в Глазго Романчук стал чемпионом континента в заплывах на 400 и 800 метров вольным стилем, а в заплыве на 1500 метров на 0,73 секунды уступил немцу Флориану Велброку.
Финал чемпионата Европы в заплыве на 1500 метров вольным стилем при участии Михаила Романчука состоится в среду, 19 мая.
Популярное сейчас
- "Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке
- СМИ: Руслан Малиновский привлек внимание финалиста ЛЧ
- Сборная сыграет в Днепре, интерес к Реброву, решение Тер Штегена. Главные новости за 17 мая
- Федина и Савчук завоевали серебро на ЧЕ по синхронному плаванию
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО