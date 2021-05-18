Романчук выиграл квалификацию чемпионата Европы в заплыве на 1500 метров

Михаил Романчук на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште с результатом 14:52,07 стал первым в квалификационных заплывах на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Помимо Романчук из 15 минут смогли выплыть только француз Дамьен Жоли (14:56.09) и итальянец Доменико Ачеренца (14:59.47).

На последнем чемпионате Европы в Глазго Романчук стал чемпионом континента в заплывах на 400 и 800 метров вольным стилем, а в заплыве на 1500 метров на 0,73 секунды уступил немцу Флориану Велброку.

Финал чемпионата Европы в заплыве на 1500 метров вольным стилем при участии Михаила Романчука состоится в среду, 19 мая.