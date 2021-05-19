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Чемпион Украины по волейболу с 2022 года будет выступать в чемпионате Польши

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Историческое событие

Чемпион Украины по волейболу с 2022 года будет выступать в чемпионате Польши

Новина українською

Львовские Барком-Кажаны, действующие чемпионы Украины, на официальном уровне подтвердили вхождение в польскую PlusLiga с сезона 2022-2023.

Накануне 12 из 14 президентов клубов высшего дивизиона чемпионата Польши поддержали приглашение Барком-Кажаны в PlusLiga. Еще двое воздержались.

«Это будет новый опыт для украинцев, которые живут в Польше, работают здесь. Они смогут прийти посмотреть волейбол при участии своей команды. Мы будем первыми в таком проекте, и это будет очень интересный опыт», - отметил президент PlusLiga Артур Попко.

В элитном дивизионе чемпионата Польши по волейболу выступают 14 клубов. В плей-офф выходят 8 лучших клубов по итогам регулярного чемпионата, худшая команда понижается в классе.

Барком-Кажаны выиграли три последних сезона в украинской Суперлиге.

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В статье: волейбол ВК Барком-Кажани (Львов)
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