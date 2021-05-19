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Романчук: Ещё многое предстоит сделать, чтобы быть лучшим
Украинец доволен проделанной работой
Трехкратный чемпион Европы Михаил Романчук поделился эмоциями от завоевания золотой медали на турнире в Будапеште, Венгрия.
"Я очень доволен этим результатом, потому, что два года не плавал на дистанции 1500 метров. Я очень доволен этим, мы проделали большую работу, но еще многое предстоит сделать, чтобы быть лучшими в этой сфере".
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