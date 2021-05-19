Романчук: Ещё многое предстоит сделать, чтобы быть лучшим

Трехкратный чемпион Европы Михаил Романчук поделился эмоциями от завоевания золотой медали на турнире в Будапеште, Венгрия.

"Я очень доволен этим результатом, потому, что два года не плавал на дистанции 1500 метров. Я очень доволен этим, мы проделали большую работу, но еще многое предстоит сделать, чтобы быть лучшими в этой сфере".