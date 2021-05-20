  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Как Романчук плыл за золотом чемпионата Европы в Будапеште. ВИДЕО
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Романчук плыл за золотом чемпионата Европы в Будапеште. ВИДЕО

Другие виды
(1 голосов)

Смотрим, как украинец побеждал в столице Венгрии

Как Романчук плыл за золотом чемпионата Европы в Будапеште. ВИДЕО

Новина українською

Михаил Романчук накануне стал чемпионом континента в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Эту дистанцию украинец преодолел за 14:39,89.

В борьбе за золото Романчук на 3 секунды превзошел Грегорио Пальтриньери – действующего олимпийского чемпиона на этой дистанции.

Михаил Романчук в Будапеште стал трехкратным чемпионом Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: плавание Михаил Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...