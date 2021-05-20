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Как Романчук плыл за золотом чемпионата Европы в Будапеште. ВИДЕО
Смотрим, как украинец побеждал в столице Венгрии
Михаил Романчук накануне стал чемпионом континента в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Эту дистанцию украинец преодолел за 14:39,89.
В борьбе за золото Романчук на 3 секунды превзошел Грегорио Пальтриньери – действующего олимпийского чемпиона на этой дистанции.
Михаил Романчук в Будапеште стал трехкратным чемпионом Европы.
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