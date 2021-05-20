Как Романчук плыл за золотом чемпионата Европы в Будапеште. ВИДЕО

Михаил Романчук накануне стал чемпионом континента в заплыве на 1500 метров вольным стилем. Эту дистанцию украинец преодолел за 14:39,89.

В борьбе за золото Романчук на 3 секунды превзошел Грегорио Пальтриньери – действующего олимпийского чемпиона на этой дистанции.

Михаил Романчук в Будапеште стал трехкратным чемпионом Европы.