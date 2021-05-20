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Романчук: Очень доволен результатом

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Комментарий украинца после триумфа в Будапеште

Романчук: Очень доволен результатом

Новина українською

Накануне Михаил Романчук на чемпионате Европы по водным видам спорта завоевал золото в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

Украинец на 3 секунды опередил олимпийского чемпиона из Италии Грегорио Палтриньери.

"Очень доволен результатом, особенно по той причине, что я два года не плавал 1500 метров.

Очень рад этому успеху, мы проделали много работы, но впереди ее будет еще больше, чтобы стать лучше", - цитирует Романчука Swimming World Magazine.

Золото в Будапеште стало для Михаила Романчука третьим на чемпионатах Европы.

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В статье: плавание Михаил Романчук
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