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ЧЕ. Романчук выиграл квалификацию в заплыве на 800 метров вольным стилем

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Украинец идет за вторым золотом

ЧЕ. Романчук выиграл квалификацию в заплыве на 800 метров вольным стилем

фото - odessa-journal.com

Новина українською

Михаил Романчук с результатом 7:48.31 стал первым в полуфинальном заплыве на 800 метров вольным стилем в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Параллельно с Романчуком за медаль континентального форума поспорит и Сергей Фролов, который в полуфинале показал 5-е время (7:51.73).

Стоит отметить, что Романчук является действующим чемпионом континента в заплыве на 800 метров вольным стилем. Три года назад в Глазго украинец взял золото с результатом 7:42.96.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михаил Романчук стал чемпионом Европы в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

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В статье: плавание Михаил Романчук Сергей Фролов
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