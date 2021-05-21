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ЧЕ. Романчук выиграл квалификацию в заплыве на 800 метров вольным стилем
Украинец идет за вторым золотом
фото - odessa-journal.com
Михаил Романчук с результатом 7:48.31 стал первым в полуфинальном заплыве на 800 метров вольным стилем в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Параллельно с Романчуком за медаль континентального форума поспорит и Сергей Фролов, который в полуфинале показал 5-е время (7:51.73).
Стоит отметить, что Романчук является действующим чемпионом континента в заплыве на 800 метров вольным стилем. Три года назад в Глазго украинец взял золото с результатом 7:42.96.
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