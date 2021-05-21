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Украинец Говоров вырвал серебряную медаль на турнире в Венгрии

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Украинец приносит ещё одну медаль в копилку сборной Украины

Украинец Говоров вырвал серебряную медаль на турнире в Венгрии

Новина українською

На чемпионате Европы по водным видам спорта украинцы завоевали еще одну медаль. Напомним, что соревнования проходят в Будапеште, Венгрия.

В финальном 50-метровом заплыве Андрей Говоров выиграл серебряную награду. Обладатель мирового рекорда уступил 1 сотую секунды венгру Себастьяну Сабо.

Лучшим результатом Сабо является бронзовая медаль континентального первенства в 2017 году.

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В статье: Андрей Говоров
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