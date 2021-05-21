Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Говоров вырвал серебряную медаль на турнире в Венгрии
Украинец приносит ещё одну медаль в копилку сборной Украины
На чемпионате Европы по водным видам спорта украинцы завоевали еще одну медаль. Напомним, что соревнования проходят в Будапеште, Венгрия.
В финальном 50-метровом заплыве Андрей Говоров выиграл серебряную награду. Обладатель мирового рекорда уступил 1 сотую секунды венгру Себастьяну Сабо.
Лучшим результатом Сабо является бронзовая медаль континентального первенства в 2017 году.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае
- Трубин, Тотовицкий, Кулач и другие. Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21
- Рыбка свободный агент, новый интерес к Лучкевичу. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Романчук выиграл квалификацию чемпионата Европы в заплыве на 1500 метров
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
Новости по теме
- 08:00 Украинские Лучшая команда месяца в гостях у лидера и характер Авангарда. Анонс 27-го тура Первой лиги
- 10:50 Украинские Наследники Миколенко, новая версия Коваленко. Вспоминаем сезон арендованных игроков
- 11:15 Украинские Трубин, Тотовицкий, Кулач и другие. Символическая сборная УПЛ сезона 2020/21
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...